Gianmarco Tamberi difende il suo titolo europeo

Cominciano oggi i 36esimi campionati europei al coperto di atletica leggera

Cominciano oggi i 36esimi campionati europei al coperto di atletica leggera, con cinque gare di qualificazione per le finali: il salto in alto e il salto in lungo maschile, il getto del peso femminile con, a seguire, le batterie dei 3000 metri femminili e 1500 maschili. Vedremo impegnati, con copertura televisiva che vi indichiamo in fondo all’articolo, ben 8 azzurri, in questa prima giornata, Antonino Trio nel lungo (dalle 19.08), Chiara Rosa nel peso (dalle 19.15), Giulia Aprile e Ludovica Cavalli nei 3000 metri (batterie dalle 19.30), Pietro Arese, Joao Bussotti e Federico Riva nei 1500 metri (batterie dalle 20.20).