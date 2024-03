Faniel nella mezza maratona di Lisbona in cerca del record italiano

L'ex primatista italiano della maratona proverà a riprendersi il record sottrattogli da Crippa

Ritorna in gara Eyob Faniel, a un mese dalla buona prestazione nella maratona di Siviglia dove ha stabilito il proprio personale di 2h07’09 che dovrebbe garantirgli la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, e lo fa questa mattina dalle ore 11,05 italiane nella Mezza di Lisbona, il cui percorso di 21,097 km è considerato uno dei più veloci al mondo dove, infatti, nel 2021 l’ugandese Jacob Kiplimo stabilì il record mondiale con 57’31.

Il trentunenne atleta azzurro, di origini eritree, vanta su tale specialità un crono di 1h00’07 realizzato nel 2021, che fu anche primato italiano poi superato da Yeman Crippa nel 2022 con 59’26, e appare scontato come l’obiettivo possa essere di avvicinare, se non superare, il tempo del compagno di nazionale, quantomeno abbattendo la barriera dei 60 minuti e, in tale senso, va segnalato come a Siviglia un mese fa Faniel sia passato in un eccellente 1h01’50, con un ritmo poi non tenuto nella seconda metà della gara, a dimostrazione delle enormi aspettative che si posso avere per la gara odierna.

La lista dei partenti elenca dieci atleti con personali inferiori all’ora, a cominciare dal trio keniano Abraham Kiptum accreditato di 59’09, Brian Kwemoi, Bravin Kiptoo e dal duo etiope Solomon Berihu e Dinkalem Ayele, mentre tra gli europei annunciati il norvegese Sondre Nordstad Moen e il tedesco Amanal Petros.

Tra le donne, è attesa l’ex primatista del mondo e argento olimpico della maratona, la keniana Brigid Kosgei, accreditata di 1h04’49 nella mezza.