Epis protagonista attesa dei campionati italiani di maratona

A Verona l'edizione numero 110 dell'evento sui 42,195 km

Si svolgerà domenica prossima 19 novembre, nella splendida città d’arte di Verona, l’edizione numero 110 dei Campionati Italiani di Maratona, con la presenza in ambito femminile della nostra principale specialista in tale disciplina, Giovanna Epis, che ha scelto di onorare tale manifestazione nazionale, decisione certamente non scontata in una distanza che può essere disputata non più di 3 o massimo 4 volte all’anno, se si vogliano ottenere i migliori riscontri possibili.

La partenza della gara sarà dallo stadio Bentegodi con arrivo nella celeberrima piazza Bra, quella nota in tutto il mondo perché all’ombra dell’Arena, magnifico contesto per celebrare i titoli italiani che, per quanto concerne la competizione femminile, saranno assegnati per la 44esima volta, ma ci sarà in ogni caso una grandissima partecipazione con tutte le categorie master presenti ed un totale di 10.000 iscritti circa, i quali si cimenteranno sulle tre distanze previste dall’evento scaligero, nelle specifico l’Eurospin Verona Run Marathon, giunto a sua volta alla 22esima edizione.

Per Epis il 2023 è stato certamente un eccellente anno agonistico con l’ottima prestazione realizzata ad Amburgo, in aprile, quando ha mancato di soli due secondi il record italiano di Valeria Straneo correndo in 2h23’46 ad Amburgo, e poi con i Mondiali di Budapest dove ha chiuso la prova al dodicesimo posto in 2h29’10, per cui l’impegno nazionale sarà il giusto coronamento di quanto fatto anche nell’ottica dell’avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024 ad agosto, pensando ovviamente a realizzare un buon crono con primo obiettivo facilmente raggiungibile di battere il primato del percorso di 2h35’43, ottenuto dell’etiope Etaferahu Tarekegne nel 2010.