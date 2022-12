Epis a un soffio dal record italiano di maratona a Valencia: 2h23’54

L’etiope Amane Beriso Shankule e il debuttante keniano Kelvin Kiptum hanno vinto la quarantaduesima edizione della Valencia Marathon Trinidad Alfonso, gara del circuito World Athletics Platinum, stabilendo entrambi la terza migliore prestazione di sempre al mondo rispettivamente con i crono di 2h14’58, al femminile, e 2h01’53 al maschile. I due atleti sono stati delle sorprese in quanto non erano certo considerati i favoriti, e in pochi si aspettavano che potessero vincere realizzando oltretutto simili prestazioni cronometriche. Per i colori azzurri da evidenziare sempre ieri la grande prestazione di Giovanna Epis che ha tagliato il traguardo in quindicesima posizione con un eccellente 2h23’54, a soli dieci secondi dal record italiano stabilito da Valeria Straneo nel 2012. La maratoneta veneziana, che vive da anni a Legnano e si allena a Milano con Giorgio Rondelli, ha migliorato di 1 minuto e 26 secondi il primato personale realizzato lo scorso anno sullo stesso percorso con 2h25’20.