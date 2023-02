Duplantis oltre la leggenda sale a 6,22 nell’asta di Clermond

Ennesimo straordinario record del mondo per il fenomeno svedese

© Getty Images

Armand Duplantis, da tempo ormai la principale icona dell’atletica internazionale, ha stupito per l’ennesima volta con una prestazione mostruosa a cui non si sa più che appellativo dare, e ha migliorato ieri sera il suo record del mondo nel salto con l’asta per la sesta volta in carriera con 6.22m al terzo tentativo nel meeting francese All Star Perche di Clermont Ferrand, in Francia, organizzato dall’amico Renaud Lavillenie.

Mondo, soprannome che contraddistingue il 23enne atleta svedese nato negli Stati Uniti a Lafayette in Louisiana, ha aggiunto un centimetro al suo primato stabilito la scorsa estate in occasione della vittoria ai Mondiali di Eugene, superando la misura da record con ampio margine tra sé e l’asticella e lasciando presupporre che possa migliorarsi ancora nella stagione outdoor ma, d’altra parte, tutti gli esperti della specialità hanno previsto che la sua reale potenzialità possa essere di arrivare anche oltre i 6,30.

Duplantis, che aveva esordito quest’anno con 6.10m, suo miglior risultato di sempre per una prima gara stagionale, aveva poi saltato 6.06m a Berlino e 6.01 a Liévin, facendo successivamente sapere negli ultimi giorni la sua rinuncia agli Euroindoor di Istanbul della prossima settimana per una scelta tecnica legata alla massima concentrazione per la stagione all’aperto, anche se abbiamo saputo che tale decisione era stata già presa dallo staff dell’atleta da varie settimane.

Ricordiamo che i suoi precedenti record erano stati il 6.17m a Torun e il 6.18m a Glasgow nel 2018, il 6.19m a Belgrado in un meeting, il 6.20m ai Mondiali Indoor di Belgrado e il 6.21 ai Mondiali outdoor di Eugene.