Duplantis da spettacolo anche nel gelo di Stoccolma

Ennesima misura oltre i 6 metri nell'asta del fenomeno svedese

Nel Bauhaus Galan di Stoccolma, prova svedese di Diamond League disputata ieri sera in condizioni climatiche proibitive con pioggia, vento e temperatura poco sopra i dieci gradi, quasi tutte le gare sono state condizionate da tale situazione, tranne quella del salto con l’asta, inizialmente prevista in altro orario ma spostata alla fine del meeting nella speranza di un miglioramento meteo parzialmente avvenuto, che ha permesso al pubblico accorso per vedere l’orgoglio atletico di Svezia, l’extraterrestre Armand Duplantis, dare come al solito spettacolo superando senza problemi la misura di 6,05 e poi provare il 6,23 del record mondiale, senza staccare nei primi due tentativi, ma con un terzo niente male pur se fallito.