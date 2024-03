Duguma vince gli 800 metri agli All-African Games

Conferma della campionessa mondiale al coperto

La neo campionessa mondiale indoor a Glasgow degli 800 metri, l’etiope Tsige Duguma, ha confermato la sua eccellente condizione vincendo la finale della stessa gara all’aperto, nella seconda giornata degli All-African Games di Accra in Ghana, e stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno oltre che il record personale con 1’57”73, mentre al secondo posto si è piazzata l’ugandese Halimah Nakaayi in 1’58”59 precedendo la keniana Vivian Chebet terza in 2’00”27.

Tra gli altri interessanti risultati della prima grande manifestazione outdoor della nuova stagione 2024 va segnalato come, il primatista del Camerun Emmanuel Eseme, abbia vinto la finale dei 100 metri maschili in 10”14 davanti al nigeriano Usheorritse Isekiri secondo con 10”23 e al namibiano Gilbert Hainuca terzo in 10”29, mentre al femminile va registrato il successo della gambiana Gina Bass in 11”36.