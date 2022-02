Dosso toglie la scena a Jacobs

Era ovviamente il personaggio più atteso dei campionati italiani assoluti indoor di Ancona, ma sulla distanza dei 60 metri del veloce rettilineo di Ancona, non è stato Marcell Jacobs a fare il fenomeno ieri pomeriggio, bensì la velocista Zaynab Dosso che ha confermato in pieno il suo straordinario momento di forma, che l’aveva già portata in stagione ad eguagliare il record italiano di 7″19, appartenente a Marisa Masullo dal 1983, ma dopo avere ancora pareggiato quel crono in batteria, si è definitivamente appropriata del record correndo la finale in 7″16.

Una vittoria nettissima ottenuta peraltro con una partenza più problematica rispetto a quella della batteria, quando poi aveva leggermente rallentato sul finale, ma alla fine il suo lanciato è stato devastante e si è lasciata nettamente dietro una sia pur brillante Aurora Berton, già in possesso del minimo per i mondiali, che si migliora anche lei sia pur di un centesimo con 7″28, mentre terza è Vittoria Fontana in 7″29.