Dosso brillante nelle batterie dei 100 femminili: 11″26

La velocista azzurra qualificata per il turno successivo. Gaia Sabbatini fuori nella semifinale dei 1500 femminili

Ai Campionati del Mondo di atletica di Eugene, in Oregon, brillante prestazione nella sua batteria dei 100 femminili da parte di Zaynab Dosso che, sul rettilineo veloce dell’Hayward Field, chiude la sua prova in terza posizione con passaggio diretto del turno e il buon crono di 11″26, da considerare particolarmente positivo anche perché non vi erano le migliori condizioni meteo e solo + 0,2 di vento.

Emozionante l’arrivo della gara di Zaynab che, nella terza batteria vinta con 11″15 dalla fenomenale giamaicana Elaine Thompson-Herah, lascia dietro di un solo centesimo la quarta classificata, Joella Lloyd, di Antigua, quarta ed eliminata con il tempo di 11″27 per cui un’azzurra sarà dunque tra le 24 donne più veloci del mondo e tornerà sui blocchi intorno alle 2.30 della notte italiana tra domenica e lunedì.