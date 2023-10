Domenica inizia la grande stagione delle corse campestri mondiali

In gennaio le due classiche gare italiane del Campaccio e della Cinque Mulini

La stagione del cross country è in pieno svolgimento e, dopo che il World Athletics Cross Country Tour ha preso il via con incontri di livello Argento e Bronzo a Lidingö e Dublino, l’attenzione si rivolge ora al primo grande evento Oro del tour mondiale che si svolgerà domenica 22 ottobre in Spagna ad Amorebieta-Etxano, piccolo centro iberico nella comunità autonoma dei Paesi Baschi.

Il calendario del Cross Country Tour 2023-2024 è il più grande di sempre, con 25 gare programmate da settembre a marzo tra cui 15 di livello Gold, otto Silver e due Bronze, ricordando tra quelle principali le due storiche manifestazioni che si svolgono sul territorio italiano, il Campaccio di san Giorgio su Legnano in programma il 6 gennaio e la Cinque Mulini di san Vittore Olona, che si disputerà il 28 sempre di gennaio.