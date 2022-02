Debutto stagionale di Grant Holloway a Staten Island

SPRINTNEWS

Il primatista del mondo dei 60 ostacoli impegnato nel New Balance Indoor Grand Prix

Proseguono le gare valide per il circuito World Indoor Tour Gold che rimane oggi a New York, ma si sposta da Manhattan a Staten Island per il New Balance Indoor Grand Prix, terzo appuntamento stagionale dopo Karlsruhe e i Millrose Games. Il New Balance Indoor Grand Prix si svolgeva come da tradizione a Boston, ma a causa di lavori in corso si è trasferito all’Ocean Breeze Athletics Complex di Staten a New York. Grande interesse per l’esordio del campione del mondo dei 110 metri ostacoli Grant Holloway che disputerà la sua prima gara stagionale sui 60 metri ostacoli indoor, distanza sulla quale ha battuto dopo 29 anni il primato mondiale detenuto dal 1994 da Colin Jackson correndo in 7”29 a Madrid lo scorso anno.

Nel corso della stagione estiva 2021 Holloway ha sfiorato il primato del mondo dei 110 ostacoli di Aries Merritt di un centesimo di secondo, fermando il cronometro a 12”81 nella semifinale dei Trials olimpici statunitensi di Eugene prima di vincere la finale in 12”96. Un mese più tardi Holloway ha subito l’unica sconfitta del 2021 quando si è piazzato al secondo posto nella finale olimpica con 13”09 alle spalle del giamaicano Hansle Parchment. Holloway che non perde una gara sui 60 ostacoli indoor dal 2014, quando a soli 16 anni si piazzò secondo ai campionati nazionali delle high school di New York, affronterà il connazionale Devon Allen che ha aperto questa stagione con una vittoria sui 60 ostacoli ai Millrose Games di New York in 7”51.