De Masi e Sito volti nuovi dell’atletica italiana 

I principali protagonisti dello Sprint Festival di Firenze e del Meeting Athletics Elite di Milano

La stagione dell’atletica italiana è entrata nel vivo nell’ultimo fine settimana con lo Sprint Festival allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze e il Meeting Athletics Elite all’Arena di Milano, con il primo dei due che rappresentava l’evento iniziale dei tre appuntamenti dello stesso circuito organizzato da Claudio Licciardello e Jacopo Marin, e che ha lanciato sulla ribalta nuovi protagonisti quali il quattrocentista Luca Sito e la velocista Arianna De Masi, oltre che aver confermato il grande momento di forma della specialista al femminile nel giro di pista, Rebecca Borga.

Il ventenne Sito, nato a Milano nel 2003, ha demolito il record personale dei 400 di oltre mezzo secondo portandolo da 46”31 a 45”65, battendo nella circostanza il compagno di allenamenti Vladimir Aceti secondo in 46”18 e Lapo Blanciardi terzo in 46”64, ma il suo ottimo risultato non è totalmente una sorpresa in quanto si era già messo in luce la scorsa estate vincendo la medaglia d’oro agli Europei under 23 di Espoo con la staffetta 4×400.

Luca si allena insieme a Arianna De Masi e Vladimir Aceti nel gruppo guidato dal tecnico Alessandro Simonelli a Giussano, e proprio dalla ventiquattrenne velocista è arrivata la più grande sorpresa della giornata in quanto ha dominato nei 100 metri con il ragguardevole tempo di 11″30 con cui ha frantumato il precedente record personale di addirittura quattro decimi di secondo, visto che aveva corso in 11″70 nel 2022 e l’anno scorso addirittura in 11″77.