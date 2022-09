De Grasse grande star internazionale del Meeting di Padova

Il campione olimpico dei 200 metri in gara nei 100 della prova bronze di Continental Tour

© Getty Images

Non era certo facile, a questo punto di una stagione ricca di manifestazioni internazionali come mai nella storia, visto che si sono disputati ben due campionati del mondo, uno indoor e uno outdoor, e un campionato europeo all’aperto, allestire un evento di atletica di altissimo livello, anche perché tra mercoledì e giovedì prossimo vi saranno pure le finali della Diamond League 2022, ma il Meeting Internazionale Città di Padova che si disputerà nel tardo pomeriggio nella città veneta, sarà in ogni caso un evento agonistico ricco di ben 25 medaglie olimpiche e 63 mondiali.

Questi, quantomeno, i numeri annunciati nella conferenza di presentazione dell’evento avvenuta nella giornata di venerdì 2 settembre, e certamente qualche defezione potrà esserci, ma rimarranno comunque numeri importanti per la 35esima edizione della manifestazione, prova bronze del World Athletics Continental Tour, in programma allo Stadio Colbachini.

La gara più attesa sarà certamente quella dei 100 metri uomini che avrebbe potuto vedere la presenza sui blocchi del campione olimpico ed europeo Marcell Jacobs, che ha dovuto rinunciare per il suo ben noto ultimo infortunio al polpaccio, e che avrebbe avuto la possibilità di trovare gradi stimoli dalla presenza del campione olimpico dei 200 metri, il canadese Andre De Grasse, oro mondiale a Eugene 2022 con la staffetta 4×100, ma anche da una pattuglia statunitense composta da Marvin Bracy, Kyree King e Kendal Williams, tutta gente che ha corso sotto i dieci secondi in stagione, come pure il giamaicano Ackeem Blake e il liberiano Emmanuel Matadi, ma ci sarà anche l’azzurro Andrea Federici che correrà in una serie minore.