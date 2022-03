Darlan Romani grande sorpresa dei mondiali indoor

Il pesista brasiliano ha battuto il campione olimpico Crouser

Prima dell’inizio dei campionati del mondo al coperto di Belgrado c’erano quattro titoli che sembravano già assegnati, senza alcuna possibilità di battaglia per la vittoria finale, quello dell’asta di Duplantis, dei 60 ostacoli di Holloway, del triplo femminile della Rojas e, naturalmente, quello del getto del peso maschile dove si presentava per la prima volta a una massima manifestazione iridata al coperto, il campione olimpico, nonché primatista del mondo, Ryan Crouser.

L’unica domanda che ci si poteva fare, per queste gare, era se i quattro atleti strafavoriti sarebbero riusciti anche a battere i loro record del mondo e così è stato per 3 di loro, con Holloway che l’ha solo eguagliato, mentre clamorosamente Crouser è stato battuto dal brasiliano Darlan Romani che, con il suo successo, ha scatenato un entusiasmo calcistico da parte del commentatore del suo paese presente in tribuna stampa.

Romani ha vinto la gara grazie a un ottimo lancio di 22,53, con un progresso di ben 82 cm rispetto al suo precedente personale al coperto, che è anche record sudamericano, realizzando tra l’altro il primato dei campionati, mentre lo statunitense che pur aveva ottenuto un’ottima prima misura a 22,44, non è più riuscito a migliorarsi e si è dovuto accontentare della medaglia d’argento.