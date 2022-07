Da Tobi Amusan il record più imprevedibile dei Mondiali di Eugene

Si è conclusa l’altra notte italiana, a Eugene in Oregon, la diciottesima edizione dei campionati del mondo di atletica che hanno visto risultati di altissimo contenuto tecnico tra cui su tutti i tre primati del mondo realizzati, quello sovraumano della statunitense Sydney McLaughlin sui 400 H donne con 50″68 nell’ottava giornata e poi, nelle ultime finali in programma, quelli dello svedese Armand Duplantis con un salto di 6,21 nell’asta maschile e della nigeriana Tobi Amusan con il sensazionale crono di 12″12 sui 100 H femminili.Ed è proprio dal fantastico primato dell’ostacolista africana che vogliamo iniziare la nostra analisi dettagliata dell’ultimo atto di questa manifestazione iridata, per quello che sicuramente era un risultato non facilmente prevedibile, al di là del riscontro cronometrico, in quanto Tobi vantava prima dell’inizio dei campionati un primato sia pur eccellente di 12″41, ottenuto a Parigi nella tappa francese di Diamond League il 18 giugno scorso, e sembrava chiusa nel pronostico da avversarie più accreditate di lei.