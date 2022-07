Da oggi a domenica i Campionati Italiani Juniores

Iniziano oggi per terminare domenica 10 luglio, ancora una volta allo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti, i Campionati Italiani assoluti under 20, vale a dire quelli dedicati agli atleti nati nel 2003 e 2004. Saranno 44 i titoli in palio, tra singole specialità individuali, prove multiple e staffette, per una manifestazione che riveste un significato particolare anche nell’ottica di scegliere i migliori azzurri da portare in Colombia, a Cali, dall’uno al sei agosto per i Campionati del Mondo Juniores. Tra gli atleti più attesi, spicca certamente la presenza della 17enne milanese, grande promessa dell’atletica azzurra da quando era cadetta, Marta Amani, campionessa italiana assoluta indoor del lungo a febbraio e seconda agli assoluti outdoor, dietro a Larissa Iapichino, con l’eccellente personale di 6,51 che l’ha fatta salire al quarto posto delle graduatorie italiane under 20 di tutti i tempi, oltretutto al primo anno di categoria.

© Fidal/Colombo