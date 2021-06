Da oggi a domenica i campionati italiani assoluti di atletica

SPRINTNEWS

La presentazione di tutte le gare femminili di Rovereto

E’ tutto pronto a Rovereto (Trento ) per i Campionati Italiani Assoluti che torneranno nella Città della Quercia da oggi sino a domenica 27 giugno per assegnare le maglie tricolori e, soprattutto, per l’ultimo assalto alla possibilità di coronare il sogno olimpico di coloro che ancora non abbiano il minimo o che stia lottando, punto su punto, nel ranking mondiale. Saranno 42 i titoli in palio, con i primi campioni tricolori che saranno incoronati già nel tardo pomeriggio di oggi, nell’ambito della 10 chilometri di marcia, mentre in pista la giornata sarà dedicata alla prima parte del programma di prove multiple e alle batterie dei 400 metri. Sabato 26 giugno giornata interamente dedicata alla pista, mentre il programma dell’ultimo giorno sarà concentrato a partire dalle 17. Vediamo dunque settore per settore, quali saranno i maggiori spunti di interesse di questi intensi tre giorni di gare a cominciare dalle gare femminili dove saranno presenti praticamente tutte le atlete italiane più rappresentative, ad eccezione delle specialiste delle discipline su strada.