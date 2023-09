Crippa oggi impegnato nel Giro al Sas di Trento

Domani sullo stesso circuito cittadino la Trento Half Marathon

Yeman Crippa, pluriprimatista italiano di varie discipline in pista ma anche su strada, avrebbe certamente potuto essere domani sul percorso dei campionati del mondo di corsa su strada a Riga, ma ha preferito chiudere la stagione dopo i mondiali di Budapest che non l’avevano soddisfatto, per fare un breve periodo di riposo agonistico a cui ha fatto seguito l’inizio della preparazione per la nuova importante stagione 2024 ricca di eventi, quali su tutti gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi.

Il Trento Running Festival, che si disputa tra sabato 30 e domenica 1 ottobre sulle strade centrali della sua città, rappresenta per l’atleta azzurro l’occasione per saggiare la sua condizione ancora in fase approssimativa, e lo farà nella giornata odierna in occasione del primo dei due eventi internazionali, il Giro al Sas che misura poco più di 10 km, mentre poi domani ci sarà la Trento Half Marathon sul classico percorso di 21,097 km.

Nella gara odierna Crippa troverà avversari di alto livello che sono prossimi a impegni per loro fondamentali, come nel caso del keniano Kibiwott Kandie che tra meno di un mese proverà a riprendersi il record mondiale della mezza maratona a Valencia.