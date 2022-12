Chopra l’eroe dell’atletica indiana

Il giavellottista è anche lo sportivo di atletica più seguito al mondo su Instagram

Neeraj Chopra è diventato il primo atleta indiano della storia in grado di vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi, nell’atletica leggera, in occasione del trionfo a Tokyo il 7 agosto 2021 con la misura di 87.58 metri nel lancio del giavellotto e, quella data, è diventata la giornata nazionale di questa disciplina in India.

Non è stata la prima volta che il lanciatore ha scritto la storia dell’atletica nel suo paese in una grande manifestazione internazionale in quanto, cinque anni prima, aveva vinto la prima medaglia di sempre per l’India ai Mondiali Under 20 di Bydgoszcz 2016, stabilendo il primato mondiale di quella categoria con 86.48 metri.

Due anni dopo Chopra, che compirà 25 anni il prossimo 24 dicembre, ha vinto due medaglie d’oro ai Giochi del Commonwealth di Gold Coast e ai Giochi Asiatici di Jakarta, e ha fatto da portabandiera nella cerimonia di apertura di entrambe le manifestazioni.