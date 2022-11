Chebet e Lokedi trionfano nella maratona di New York

SPRINTNEWS

L'azzurro Meucci ottavo nella gara maschile

Evans Chebet e Sharon Lokedi hanno firmato il trionfo keniano nella cinquantunesima edizione della TCS New York City Marathon, gara World Athletics Platinum inserita nel circuito delle sei World Marathon Majors. Entrambi erano al debutto nella leggendaria maratona della Big Apple che parte dal Ponte di Verrazzano e termina in Central Park. Chebet, che ha centrato una straordinaria doppietta delle super classiche statunitensi vincendo a New York dopo il trionfo dello scorso aprile a Boston, su un altro percorso molto impegnativo e ricco di saliscendi, ha dimostrato di sapersi esprimere su grandi livelli anche su percorsi veloci e pianeggianti avendo vinto a Valencia nel 2020 con il record personale di 2h03’00, settima migliore prestazione all-time. In carriera ha ottenuto anche un secondo posto a Milano nel 2019, un terzo posto a Berlino nel 2016 e un quarto a Londra nel 2021. Il fondista keniano, che è diventato il primo maratoneta in grado di vincere a New York e a Boston nello stesso anno dal 2011 in cui primeggiò il connazionale Geoffrey Mutai, si allena nel gruppo seguito dal coach bresciano Claudio Berardelli e dal manager trentino Gianni Demadonna, ex atleta secondo classificato a New York nel 1987.

Berardelli ha coronato un anno davvero straordinario avendo conquistato successi nelle Majors con altri atleti da lui allenati come Amos Kipruto e Benson Kipruto, vincitori rispettivamente a Londra e Chicago. Il Kenya ha vinto tutte le sei Marathon Majors del 2022. Chebet ha tagliato il traguardo in Central Park in 2h08’41 battendo di 13 secondi il vincitore della Maratona di Londra 2020 Shura Kitata, mentre l’olandese Abdi Nageeye, vice campione olimpico a Sapporo, ha tagliato il traguardo al terzo posto in 2h10’31 davanti al secondo classificato della passata edizione Mohamed El Aaraby (2h11’00) e ai due giapponesi Suguru Osako (2h11’34) e Tetsuya Yoroizaka (2h12’12). Il vincitore dell’edizione del 2021 Albert Korir ha battuto di due soli secondi il campione europeo di maratona di Zurigo 2014 Daniele Meucci nei metri finali in 2h13’27. Meucci ha raggiunto il miglior piazzamento della sua carriera nelle tre partecipazioni alla corsa della Grande Mela migliorandosi di due posizioni rispetto al decimo posto nel 2013.