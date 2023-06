Ceccarelli si conferma a Ostrava con un secondo posto in 10″15

SPRINTNEWS

Il velocista azzurro con questo risultato sale nel ranking mondiale

Altra convincente prestazione di Samuele Ceccarelli ieri sera a Ostrava, nella Repubblica Ceca, in occasione del classico Golden Spike, prova valida per il circuito Gold del Continental Tour, con il campione europeo indoor dei 60 che si è molto ben comportato in mezzo ad avversari di notevole spessore internazionale, chiudendo al secondo posto nei 100 metri con 10″15. A quattro giorni dal successo nella stessa gara di Chorzow in Polonia, che ha contribuito al trionfo azzurro ai Campionati Europei a squadre, il velocista toscano ha dunque confermato la sua eccellente condizione e posto un altro fondamentale tassello verso i Mondiali di Budapest, grazie agli importanti punti conquistati per il ranking, battuto solo dal sudafricano Akani Simbine, quarto a Tokyo con un personale di 9″84, vincitore con 9″98 in un pomeriggio dalla temperatura abbastanza fresca e non ideale certamente per le corse di velocità.

L’azzurro ha offerto un’altra prestazione di qualità, uscendo dai blocchi con il peggior tempo di reazione tra i partecipanti di 0.181, ma accelerando subito con grande intensità e compostezza per un lanciato veramente efficace e una chiusura meno in affanno di quanto fatto vedere nelle due precedenti gare dove, in ogni caso, aveva ottenuto crono molto simili con 10″13, sia al Golden Gala di Firenze che agli Europei a squadre di Chorzow. Con il risultato di ieri sera, quindi, Samuele ha completato il quadro delle cinque prestazioni indispensabili per poter avere un punteggio utile nelle graduatorie mondiali, potendo aggiungere alle tre prove all’aperto sui 100 della stagione all’aperto anche quelle due al coperto degli Euroindoor di Istanbul, con il 6″47 e 6″48 sui 60 metri, ma per lui pure la grande soddisfazione di essersi messo alle spalle velocisti del calibro del canadese, oro olimpico dei 200 metri, Andre De Grasse terzo con 10″21, e altri di assoluto valore come lo slovacco Jan Volko (10″25), il liberiano Joseph Fahnbulleh (10″26) e il canadese Jerome Blake (10″33).