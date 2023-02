Bruni e Dal Molin infiammano la prima giornata degli assoluti indoor

Record italiano under 20 della 16enne Vaccari nei 400 femminili

© sprintnews Nella prima giornata di gare ai campionati italiani assoluti indoor di Ancona, due grandi risultati tecnici a livello assoluto, ma anche uno a livello giovanile, cominciando dal nuovo record italiano nel salto con l’asta femminile realizzato da Roberta Bruni che, con la misura di 4,62, ha migliorato il primato già suo di 4,60 ottenuto peraltro ben 10 anni fa, e realizzato anche la settima prestazione mondiale dell’anno.

Nella bellissima gara va evidenziato il secondo posto di Elisa Molinarolo che, con 4.52, ha ottenuto anche lei il suo personale al coperto, mentre la 21enne Giulia Valletti Borgnini, terza con 4.42, ha fatto meglio anche della sua miglior prestazione all’aperto e, con tale misura, è in testa alle liste ufficiali di sempre delle atlete under 23, anche se di fatto c’è il 4,60 che Bruni realizzò nel 2013 e che rappresenta il primato italiano under 20. Da segnalare anche il quarto posto di Sonia Malavisi con 4,32.

L’altro grande risultato tecnico del pomeriggio di ieri è stato ottenuto dal 35enne Paolo Dal Molin, primatista italiano dei 60 ostacoli con 7″51, che ha corso la sua batteria in un eccellente 7″54 prima di rinunciare a partecipare alla finale vinta da Lorenzo Simonelli con il nuovo personale nonché primato italiano under 23, di 7″66, davanti ad Hassane Fofana secondo con 7″72, con al terzo posto Nicolò Giacalone e al quarto Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi che era in tribuna a tifare.

Nella gara femminile degli ostacoli veloci vittoria con primato personale per Nicla Mosetti in 8″04, con lo stesso tempo Elisa Di Lazzaro seconda ma anche lei al suo record, mentre terza è stata Veronica Besana in 8″14.