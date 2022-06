Bol strepitosa sui 300 ostacoli del Golden Spike: 36″86

Quando si tratta di aprire la stagione delle gare, non c’è niente di meglio che battere un record del mondo ed è esattamente quello che ha fatto Femke Bol, al suo ritorno all’Ostrava Golden Spike, meeting Gold del World Athletics Continental Tour disputato ieri nella Repubblica Ceca. In una serata calda e soleggiata, in cui le barriere sono state abbattute e infrante, la Bol ha frantumato la miglior prestazione mondiale dei 300 metri a ostacoli con il tempo di 36″86, la cui sensazionalità va riscontrata anche nel raffronto con il miglior crono di sempre, sui 300 piani, detenuto dalla bahamense Shaunae Miller-Uibo con 34″41.

© Fidal/Colombo