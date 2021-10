Bertone alla maratona di Parigi

Continua la stagione delle grandi maratone autunnali, quest’anno molto concentrate in quanto tante che si dovevano disputare in primavera sono state rinviate a causa della pandemia, che finalmente sembra stia rallentando la sua drammatica diffusione. Domani, 17 ottobre, nell’ambito del World Athletics Elite Platinum Label, il principale circuito delle corse sui 42,195 km, si tornerà a gareggiare in Europa dopo le due tappe statunitensi di Chicago e Boston, nella fattispecie alla TCS Amsterdam Marathon, ma poco più a sud in Francia ci sarà un’altra affascinante competizione sulla stessa distanza, la Paris Marathon.