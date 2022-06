Bellò stella azzurra di una grande edizione del Golden Gala

Nella quinta tappa della Diamond League 2022, il Golden Gala Pietro Mennea disputato ieri sera all’Olimpico di Roma, eccellenti risultati tecnici a cominciare dall’eccezionale prova del keniano Nicholas Kipkorir Kimeli che ha vinto i 5000 metri in 12’46″33, settima prestazione mondiale di tutti i tempi, ma grande crono anche della campionessa olimpica dei 100 ostacoli femminili, la portoricana Jasmine Camacho-Quinn che ha ottenuto un eccellente 12″37 e poi, molto bene la statunitense Sandi Morris che ha superato 4,81 nell’asta femminile e la giamaicana Shericka Jackson, che ha dominato a sorpresa i 200 femminili in 21″91. L’altra grande impresa della serata arriva dagli 800 metri femminili, dove la straordinaria mezzofondista statunitense, la 20enne campionessa olimpica Athing Mu, ha ottenuto l’ottimo tempo di 1’57″01 in una gara dove si è esaltata l’azzurra che ci si aspettava di meno, Elena Bellò, che ha realizzato il capolavoro della sua ancor giovane carriera, chiudendo con un fantastico rettilineo nel crono di 1″58″97, prima volta per lei sotto i due minuti con la soddisfazione enorme della terza prestigiosa posizione assoluta, oltre che del terzo tempo di sempre in Italia.

© Fidal/Colombo