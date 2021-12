Battocletti vince nel giorno di Ingebrigtsen

L'approfondimento degli Eurocross di Dublino

Nadia Battocletti ha vinto, come da pronostico, il titolo europeo di corsa campestre nella categoria under 23, ma la sua non è stata certo una passeggiata in quanto le sue avversarie l’hanno duramente impegnata per quasi tutta la competizione anche se poi, sono state nettamente sconfitte nella parte finale dei 6000 metri del percorso grazie al solito eccellente spunto finale della trentina, che ha lasciato dietro la slovena Klara Lukan e la portoghese Mariana Machado, classificatesi seconda e terza con lo stesso tempo.

Per Nadia, alla fine della sua fatica, il tempo di 20’32, con le inseguitrici che hanno chiuso entrambe in 20’36, ed anche la soddisfazione di aver fatto vincere all’Italia l’oro a squadre grazie ai buoni piazzamenti di Anna Arnaudo, sesta e Giovanna Selva, undicesima.

Per la mezzofondista azzurra, quindi, la trionfale conclusione di una stagione eccezionale che l’ha vista, a soli 21 anni, ottenere una prestigiosa finale olimpica sui 5000 metri con un brillante settimo posto di fronte a mostri sacri dell’atletica mondiale.