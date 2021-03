Alessia Trost in finale con un autorevole 1,91

La saltatrice azzurra conferma l'ottimo momento di forma

Molto bene Alessia Trost che conferma in pieno quanto di buono fatto vedere da inizio 2021 e si garantisce la finale del salto in alto femminile, agli europei indoor di Torun in Polonia, grazie a un salto di 1,91 metri realizzato al primo tentativo. La friulana lotterà dunque per un podio che, adesso, non appare più impossibile insieme ad altre sette atlete tra cui, purtroppo, non ci sarà Elena Vallortigara che commette tre errori a 1,91 e chiude al quattordicesimo posto finale con 1,87. Come per gli uomini, dove gareggerà Gimbo Tamberi, il titolo femminile verrà assegnato domenica, ma nel pomeriggio con inizio alle 17.45.

Alessia torna in finale di un campionate europeo indoor a distanza di 6 anni dall’ultima volta che fu a Praga, nel 2015, quando conquistò un prestigioso argento ma, nel frattempo, ha vinto anche la medaglia di bronzo ai Mondiali al coperto di Birmingham 2018.