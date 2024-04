Alekna nella storia dell’atletica sulle orme del padre

Conosciamo meglio il nuovo primatista mondiale del disco

Il ventunenne lituano Mykolas Alekna ha stabilito il primato del mondo del lancio del disco realizzando la super misura di 74.35m nella seconda giornata del meeting Oklahoma Throws Series di Ramona negli Stati Uniti, migliorando dopo 38 anni lo storico record del tedesco Jurgen Schult, che realizzò la misura di 74.08m nel 1986 a Neubrandenburg, sedici anni prima che Mykolas nascesse, figlio del due volte campione olimpico Virgilius Alekna.

Stratosferica la serie in gara del giovane atleta, già due volte medagliato ai Campionati del mondo di Eugene 2022 e di Budapest 2023, con sei lanci oltre la barriera dei 70 metri, anche grazie a condizioni di vento particolarmente favorevoli che gli hanno permesso subito di migliorare il record personale con 72.21m al primo tentativo, poi di proseguire con un lancio di 70.32m prima di superare ancora il record personale con 72.89m e, dopo un lancio di 70.51m al quarto tentativo, di realizzare la straordinaria impresa scagliando l’attrezzo a 74.35m alla quinta prova, per infine completare la sua giornata in pedana con un sesto lancio di 70.51m.

Nella sua carriera giovanile Mykolas ha partecipato al Festival Europeo della Gioventù Europea di Baku al secondo anno di attività piazzandosi al nono posto oltre che vincere, nel 2021, il titolo ai Campionati Baltici di Vilnius, sua città natale, e due ori agli Europei under 20 di Tallin e ai Mondiali under 20 di Nairobi, poco prima del diciannovesimo compleanno.