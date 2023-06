6,79 ventoso di Iapichino nel lungo dei Campionati Italiani under 23

La saltatrice azzurra conferma il suo eccellente stato di forma pur senza particolari stimoli

Ancora una bella dimostrazione di efficienza agonistica da parte di Larissa Iapichino che, a pochi giorni dall’importante impegno degli Europei a squadre di Chorzow, ha effettuato una gara test ai Campionati under 23 di Agropoli dove ha ottenuto la misura di 6,79 metri all’ultimo salto, sia pur ventoso di 2.8 m/s, in una gara in cui la lunghista azzurra ha dovuto anche aspettare tantissimo tra una prova e l’altra per l’alto numero delle partecipanti, specialmente nei primi tre salti.

Nella serie, in ogni caso, anche un 6,62 regolare al secondo tentativo per cui il titolo nazionale promesse di salto in lungo è stato da lei conquistato in maniera brillante, pur senza particolari stimoli, con l’intento primario di sperimentare forse qualcosa di nuovo nella rincorsa.

Tra le altre gare della seconda giornata dell’evento, una buona prova nei 200 metri uomini di Marco Ricci, diventato gioco forza titolare della staffetta azzurra 4×100 con cui correrà nel prossimo fine settimana in Polonia, il quale si è imposto agevolmente in 20″68 ventoso (+3.7), mentre un altro prossimo azzurro pronto per il Campionato Europeo a squadre, il giavellottista Michele Fina, ha conquistato il titolo con 72,08.