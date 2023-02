49 azzurri per gli Euroindoor di Istanbul

Da giovedì 2 sino a domenica 5 marzo la principale manifestazione continentale al coperto

E’ la settimana della 37esima edizione dei campionati europei di atletica al coperto, che si svolgeranno da giovedì 2 a domenica 5 marzo prossima presso l’Ataköy Athletics Arena di Istanbul in Turchia, e vedranno la partecipazione di 49 azzurri di cui 25 uomini e 24 le donne, numero che eguaglia quello della squadra italiana che gareggiò alla manifestazione continentale di Genova nel 1992, ma avrebbe potuto essere maggiore se il triplista Emmanuel Ihemeje non avesse dovuto rinunciare proprio nelle ultime ore dopo essere già stato convocato.

L’atleta copertina non può che essere il primatista europeo, nonché campione continentale e mondiale dei 60 metri, Marcell Jacobs, perché è l’unico che si presenta alla manifestazione per difendere il titolo conquistato nella precedente edizione di Torun, da dove iniziò la sua irresistibile parabola ascendente di due anni in cui ha vinto quasi tutto, e in cui ricordiamo che l’Italia ottenne anche l’argento nel salto in alto con Gianmarco Tamberi, non presente questa volta, e il bronzo con Paolo Dal Molin nei 60 ostacoli, il quale invece sarà sui blocchi ed appare anche in eccellente forma.

Vi è stata, nelle scorse settimane, una certa sorpresa su un paio di sconfitte di Marcell ad opera di Ferdinand Omanyala a Liévin e di Samuele Ceccarelli negli assoluti di Ancona, ma in realtà si è voluto solo evidenziare la sua mancata vittoria e non le eccellenti prestazioni cronometriche dei suoi avversari, i quali hanno realizzato nell’occasione i propri personali con lo stesso tempo di 6″54.