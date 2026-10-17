Zverev fuori in semifinale a Shanghai: in finale ci va Davidovich Fokina, slitta il sorpasso su Sinner

Alexander Zverev è stato eliminato in semifinale nel Masters 1000 Shanghai, rimontato da Alejandro Davidovich Fokina. Il tedesco si è arreso allo spagnolo, testa di serie n.25 del tabellone, che si è imposto in rimonta con i parziali di 5-7, 6-4, 6-3. Nell'ultimo atto del torneo cinese in programma domenica, lo sfidante di Davidovich Fokina sarà Jodar che ha messo ko Medvedev,