Zverev fuori in semifinale a Shanghai: in finale ci va Davidovich Fokina, slitta il sorpasso su Sinner

Alexander Zverev è stato eliminato in semifinale nel Masters 1000 Shanghai, rimontato da Alejandro Davidovich Fokina. Il tedesco si è arreso allo spagnolo, testa di serie n.25 del tabellone, che si è imposto in rimonta con i parziali di 5-7, 6-4, 6-3. Nell'ultimo atto del torneo cinese in programma domenica, lo sfidante di Davidovich Fokina sarà Jodar che ha messo ko Medvedev,
ZVEREV, RIMANDATO IL SORPASSO SU SINNER NELLA CLASSIFICA ATP
Con il ko a Shanghai, Zverev deve ancora attendere prima di diventare il numero uno al mondo. Sì perché nemmeno una vittoria nel prossimo torneo di Vienna (si parte il 26 ottobre) basterebbe al tedesco per superare Jannik. Il campione azzurro quindi, resterà al primo posto della classifica Atp almeno fino al 2 novembre, ossia quando prenderà il via il Masters 1000 di Parigi-Bercy.