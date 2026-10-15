Warriors, Porzingis sull'infortunio misterioso: "Non ho né AIDS né HIV"

15 Ott 2026 - 15:43
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Kristaps Porzingis resterà fuori a tempo indeterminato a causa di un problema di salute non specificato. Questo quanto annunciato mercoledì dalla sua squadra, i Golden State Warriors. Il giocatore, 31 anni, ha già saltato il training camp e tutte le cinque partite di preseason. I giocatori e gli allenatori dei Warriors hanno ammesso la scorsa settimana di non essere sicuri di cosa abbia Porzingis e di non sapere quando tornerà. Condizioni e informazioni che sul web hanno dato adito a molte speculazioni. 

Così Porzingis in persona ha deciso di fare chiarezza: "Ciao a tutti, sto lavorando con medici ed esperti per capire come tornare completamente in buona salute il prima possibile. Onestamente, sto migliorando sempre di più. Devo solo avere pazienza, e credo che presto mi sentirò di nuovo benissimo. È stato sicuramente frustrante affrontare alcuni problemi di salute che non riesci a individuare con precisione, oltre a tutti gli infortuni della mia carriera, quindi sì, si sono accumulati, ma ce la faremo. La salute è ricchezza. Grazie per tutto il supporto", il messaggio condiviso sui social. Poi una smentita alle tesi circolate sui internet: "Apprezzo tutti i dottori di internet che cercano di diagnosticare e aiutare, ma sono nelle mani migliori. Quindi tutti possono rilassarsi ora e non ho l'HIV o l'AIDS".

Nelle ultime tre stagioni Porziņģis ha disputato appena 131 partite. Da circa due anni convive inoltre con la sindrome da tachicardia ortostatica posturale (POTS), ma non è chiaro se il nuovo problema di salute sia collegato a questa condizione. I dubbi sulle sue condizioni erano già emersi prima della partenza della squadra per le Hawaii, dove Golden State ha iniziato il ritiro precampionato.

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