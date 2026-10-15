Warriors, Porzingis sull'infortunio misterioso: "Non ho né AIDS né HIV"

Così Porzingis in persona ha deciso di fare chiarezza: "Ciao a tutti, sto lavorando con medici ed esperti per capire come tornare completamente in buona salute il prima possibile. Onestamente, sto migliorando sempre di più. Devo solo avere pazienza, e credo che presto mi sentirò di nuovo benissimo. È stato sicuramente frustrante affrontare alcuni problemi di salute che non riesci a individuare con precisione, oltre a tutti gli infortuni della mia carriera, quindi sì, si sono accumulati, ma ce la faremo. La salute è ricchezza. Grazie per tutto il supporto", il messaggio condiviso sui social. Poi una smentita alle tesi circolate sui internet: "Apprezzo tutti i dottori di internet che cercano di diagnosticare e aiutare, ma sono nelle mani migliori. Quindi tutti possono rilassarsi ora e non ho l'HIV o l'AIDS".