Volley, A1 donne: prime vittorie per Macerata e Cuneo, ko Brescia e Firenze

Dopo i successi di Milano e Chieri negli anticipi del sabato e in attesa delle tre partite che si disputeranno tra martedì e mercoledì oggi, domenica 25 ottobre, si sono disputate due partite della quinta giornata di LVF A1 Fineco. Una domenica di prime volte poiché sia la Cbf Balducci Hr Macerata che la Granda Cuneo Volley hanno smosso la propria classifica conquistando tre punti contro la Valsabbina Millenium Brescia e Il Bisonte Firenze. Le arancionere di coach Lionetti hanno trovato il primo successo stagionale, approcciando in maniera ottimale la gara. Sia nel primo (16-25) che nel secondo parziale (19-25) Macerata ha tenuto in mano il pallino del gioco, grazie anche alla preziosa regia di Bonelli. Avanti 0-2, le marchigiane hanno allentato un po' la presa, permettendo a Brescia di rientrare grazie ai contributi delle laterali Mihaljevic (19 punti a fine partita), Novosel (16) e Nardelli (11). Il 25-20 della terza frazione ha regalato un quarto set vivace, che proprio nel finale ha preso la via delle Marche sul punteggio di 23-25. Premio di MVP per Caforio, 54% di efficienza in ricezione e tanto aiuto in seconda linea. In attacco, 18 punti per Gardini e 17 per Decortes.