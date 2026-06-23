Tour: Visma presenta la squadra di Vingegaard, c'è Davide Piganzoli

Prima volta alla Grande Boucle per il valtellinese ottavo al Giro. Prende il posto dell'infortunato Van Aert

23 Giu 2026 - 17:45
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Ci sarà anche Davide Piganzoli, scalatore italiano, nella squadra della Visma che assisterà il danese Jonas Vingegaard nel tentativo di riconquistare il Tour dopo i successi del 2022 e 2023 e le sconfitte ad opera di Pogacar nelle ultime due edizioni. Il team olandese è stato presentato con una diretta YouTube dal centro di allenamento a 's-Hertogenbosch. Assente Wout Van Aert per un'infiammazione al gomito, il gruppo di gregari di Vingegaard aggiunge a Piganzoli, Sepp Kuss, Matteo Jorgenson, Bruno Armirail e Victor Campenaerts. Piganzoli, 23 anni, di fatto prende il posto proprio di Van Aert. "Lo abbiamo visto quando ha vinto la tappa regina e la classifica generale della Route d'Occitanie, pensiamo che sia pronto a farlo di nuovo", ha dichiarato Marc Reef, capo della divisione gare della squadra olandese. Nella squadra, come previsto, anche un altro italiano, Edoardo Affini, come Armirail specialista delle cronometro, fondamentale per la crono a squadre della tappa inaugurale di Barcellona del 4 luglio. In totale, ben quattro degli otto corridori - Vingegaard, Campenaerts, Kuss, Piganzoli - hanno partecipato all'ultimo Giro d'Italia, vinto dal danese che sogna di realizzare la stessa doppietta Giro-Tour di Pogacar nel 2024. "L'obiettivo è chiaro quando hai Jonas in squadra. Vogliamo vincere il Tour de France", ha detto Reef.

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