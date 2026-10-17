Tennis, Wta Wuhan: Kartal prima finalista, Ostapenko ko

Sonay Kartal continua la sua settimana da sogno e vola in finale al 'Dongfeng-Voyah Wuhan Open', ultimo Wta 1000 della stagione (montepremi 4.088.211 dollari - cemento) che si sta disputando a Wuhan, in Cina. La n.170 al mondo ha superato Jelena Ostapenko (n.34) col punteggio di 7-6(9) 7-6(5) dopo due ore e 18 minuti di gioco. L'unica finale nel circuito maggiore, Kartal l'aveva giocata e vinta nel 2024 a Monastir,. Ora, però, attende di conoscere il nome della sua avversaria che verrà fuori dal derby polacco tra Iga Swiatek (n.9 e n.8 del seeding) e Maja Chwalinska (n.22 e n.16 del torneo).