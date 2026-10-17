Tennis, Wta Osaka: Tyra Grant fuori nelle qualificazioni

E' stata battuta al primo turno Tyra Grant, l'unica giocatrice italiana in gara nelle qualificazioni del 'Kinoshita Group Japan Open' (Wta 250 - montepremi 283.347 dollari), di scena sui campi in cemento di Osaka, in Giappone. La 18enne romana, n.151 del ranking e 12esima testa di serie delle 'quali', è stata sconfitta 6-3 6-4 al primo turno dalla nipponica Aoi Ito, n.344 Wta. Tra l'azzurra - reduce da cinque sconfitte di fila (compresa quella in BJK Cup), non vince un match dal primo turno delle qualificazioni dello Us Open - e la 22enna nata nella Prefettura di Aichi non c'erano precedenti.