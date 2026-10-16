Tennis: Wta Osaka, Tyra Grant al via delle qualificazioni

16 Ott 2026 - 14:06
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Tyra Grant è l'unica giocatrice italiana in gara nelle qualificazioni del 'Kinoshita Group Japan Open' (Wta 250 - montepremi 283.347 dollari), di scena sui campi in cemento di Osaka, in Giappone. La 18enne romana, n.151 del ranking e 12esima testa di serie delle 'quali', è stata sorteggiata al primo turno contro la nipponica Aoi Ito, n.344 Wta. Tra l'azzurra - reduce da quattro sconfitte di fila (compresa quella in BJK Cup), non vince un match dal primo turno delle qualificazioni dello Us Open - e la 22enna nata nella Prefettura di Aichi non ci sono precedenti. Chi vince troverà al secondo turno ho la britannica Hariette Dart, n.113 Wta e quinta testa di serie delle 'quali', o l'altra giapponese Rina Saigo, n.306 del ranking.

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