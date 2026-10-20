Tennis, Wta Ningbo: Paolini piega Kalinina e vola al secondo turno

Esordio con vittoria per Jasmine Paolini nel 'BNB Ningbo Open', WTA 500 dotato di un montepremi di 1.206.446 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dello Yinzhou International Tennis Centre della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La 30enne di Bagni di Lucca, n.35 WTA, ha battuto in due set l'ucraina Anhelina Kalinina, n.51 del ranking, ripescata in tabellone come lucky loser, con il punteggio di 6-2, 7-5. L'azzurra è stata protagonista di una grande rimonta nel secondo set, sotto 0-5 Paolini ha inanellato una setie di 6 giochi consecutivi chiudendo la partita al primo match point. "Non so come ho fatto", ha commentato a caldo l'azzurra. Nel prossimo turno Paolini affronterà la giovane statunitense Iva Jovic, n.12 del ranking e quarta favorita del seeding.