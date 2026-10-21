Tennis, Wta Ningbo: Jovic avversaria di Paolini al 2° turno

21 Ott 2026 - 18:33
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Giovedì Jasmine Paolini sarà impegnata nel secondo turno del 'BNB Ningbo Open', Wta 500 dotato di un montepremi di 1.206.446 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dello Yinzhou International Tennis Centre della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La 30enne di Bagni di Lucca, n.35 Wta dopo il successo all'esordio sulla lucky loser ucraina Anhelina Kalinina (n.51 Wta), si gioca un posto nei quarti con la giovane statunitense Iva Jovic, n.12 del ranking e quarta favorita del seeding.

Jasmine - semifinalista a Ningbo 12 mesi fa, fermata da Rybakina (poi vincitrice del titolo) - è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei confronti diretti con la californiana ma la 18enne di Torrence si è aggiudicata proprio il più recente, disputato al terzo turno dell'Australian Open (cemento) lo scorso gennaio. La vincente affronterà nei quarti o la filippina Alexandra Eala, n.20 Wta, o la russa Diana Shnaider, n.13 del ranking e sesta favorita del seeding. 

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