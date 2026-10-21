Tennis, Wta Ningbo: Jovic avversaria di Paolini al 2° turno

Giovedì Jasmine Paolini sarà impegnata nel secondo turno del 'BNB Ningbo Open', Wta 500 dotato di un montepremi di 1.206.446 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dello Yinzhou International Tennis Centre della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La 30enne di Bagni di Lucca, n.35 Wta dopo il successo all'esordio sulla lucky loser ucraina Anhelina Kalinina (n.51 Wta), si gioca un posto nei quarti con la giovane statunitense Iva Jovic, n.12 del ranking e quarta favorita del seeding.