Tennis, Musetti vince a Lione: in semifinale è derby con Cobolli

La notte di Lione sorride a Lorenzo Musetti. Il carrarino è in semifinale dopo un match epico contro Luca Van Assche: 7-6, 6-7, 6-4 il punteggio in 3 ore e 33 minuti, terza partita più lunga di sempre al meglio dei tre set su cemento indoor. Una battaglia fenomenale tra due giocatori che hanno messo in mostra un tennis di altissimo livello, unito a un'ottima condizione fisica. Alla fine, però, ha fatto la differenza la straordinaria resilienza di Musetti, bravo a recuperare nel set decisivo un break di svantaggio (nonostante i crampi) e fenomenale nel game finale, vinto da 40-0 in favore di Van Assche. Stasera sarà derby italiano in semifinale con Flavio Cobolli.