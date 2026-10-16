Tennis: Medvedev e Jodar rivali in semifinale a Shanghai

16 Ott 2026 - 15:27
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Saranno Daniil Medvedev e Rafael Jodar ad affrontarsi in una delle due semifinali del Masters 1000 di Shanghai e il vincitore andrà a giocare per il titolo con uno tra Alex Zverev e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, gli altri due semifinalisti. Il russo, attuale n.5 del ranking, ha sconfitto in tre set lo statunitense Tommy Paul, col punteggio di 6-3, 1-6, 6-3, mentre il giovane spagnolo ha eliminato il norvegese Casper Ruud, battendolo in rimonta per 4-6, 6-4, 6-3. Il ventenne talento madrileno ha approfittato della conferenza stampa per scusarsi ancora per quanto accaduto in campo durante la partita dei quarti contro Botic van de Zandschulp, quando maltrattò un raccattapalle urlandogli "Passami quel c... di asciugamano!" e subì poi un richiamo per comportamento antisportivo. "Non avrei dovuto comportarmi così, è stato un mio errore", aveva detto a caldo, mentre oggi ha spiegato: "Ero frustrato con me stesso e in quel momento della partita non sono riuscito a controllare le mie emozioni. Sto imparando non solo i colpi ma anche come comportarmi in campo; ci sono ancora molte cose da apprendere".

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