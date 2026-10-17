Tennis, Binaghi: "Coppa Davis? Italia al momento piena di acciacchi ma ci proveremo"

"Vincere la quarta Davis consecutiva sarebbe quasi esagerato, ma ci proveremo". Così il presidente della Fitp Angelo Binaghi parlando in occasione della visita all'Olbia Challenger in corso al Tennis Club Terranova. "So che Alcaraz ha detto che gli piacerebbe vincere la Coppa del Mondo, ma a chi non farebbe piacere? Noi al momento siamo pieni di acciacchi, ma la panchina è talmente lunga che continua a esserci ampia scelta. Penso che Filippo sceglierà i giocatori che stanno meglio guardando gli ultimi tornei che verranno disputati da qui a Bologna - ha aggiunto il numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel soffermandosi poi sui tanti infortuni che hanno colpito i giocatori azzurri in questo periodo - Purtroppo la seconda parte dell'anno è stata tormentata. Sinner, Paolini, Cocciaretto e Musetti sono stati perseguitati dagli infortuni. Dopo le Nitto ATP Finals e la Coppa Davis la stagione finirà e ci sarà tempo per recuperare. Speriamo che tutti potranno godere di una salute migliore il prossimo anno. Tanti giocatori italiani? Siamo sempre stati parecchi, ma l'aspetto più significativo al giorno d'oggi è che giocano meglio di prima e dunque il livello medio è aumentato".