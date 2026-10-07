Berrettini sullo stop di Sinner: "Non me l'aspettavo. Perso il migliore al mondo"

Il mondo del tennis attende Jannik Sinner e, nel frattempo, gli manda messaggi di sostegno. Dopo il suo amico-rivale Alcaraz, anche Matteo Berrettini invia un pensiero all'altoatesino. Le parole da Shanghai sono queste: "Non me l'aspettavo. So cosa significa essere infortunati, non chiederei mai – non gli chiederei mai cosa ha, sai, o quanto ci vorrà, perché so quanto sia dura mentalmente, e l'ultima cosa che vuoi è qualcuno che ti chieda ‘quando tornerai? quando tornerai?’ Lo rispetto e gli ho scritto che lo stavo aspettando, che tutti lo stavano aspettando."