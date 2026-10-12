Tennis, Atp Shanghai: avanti Tsitsipas e Medvedev

12 Ott 2026 - 15:24
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Nelle altre partite il greco Stefanos Tsitsipas ha battuto l'americano Taylor Fritz per 3-6, 7-5, 6-3. Battendo Pablo Carreno-Busta in tre set col punteggio di 6-3, 4-6, 6-1, Felix Auger-Aliassime si è portato a un match dal confermare il quarto di finale colto l'anno scorso a Shanghai. Ad attenderlo troverà il norvegese Casper Ruud che ha dismesso in agilità l'americano Learner Tien col punteggio di 6-4, 7-6(3). Successo anche per Rafa Jodar su Jiri Lehecka per 4-6, 7-6, 6-4. Infine Daniil Medvedev ha battuto Dalibor Svrcina per 6-2, 6-3.

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