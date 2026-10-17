Tennis: Atp Almaty, Darderi e Bellucci nel main draw

17 Ott 2026 - 19:19
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Luciano Darderi e Mattia Bellucci saranno in campo ad Almaty, in Kazakistan, per l'Almaty Open, torneo Atp 250 sul duro all'Almaty Arena. Il numero 3 d'Italia e 21 del mondo, seconda testa di serie, gode di un bye. Dunque partirà direttamente al secondo turno come Daniil Medvedev (6 Atp, numero 1 del tabellone), Alexander Bublik (22 Atp, testa di serie numero 3) e Andrey Rublev (23 Atp, numero 4 del seeding), suo potenziale avversario in semifinale. Darderi esordirà contro il serbo Miomir Kecmanovic (61 Atp) o l'australiano James Duckworth (64): in prospettiva un possibile quarto di finale contro Stefanos Tsitsipas (43 Atp), testa di serie numero 7. Bellucci (86 Atp), finalista questa settimana al Challenger di Jinan, inizia invece il suo percorso contro Tomas Martin Etcheverry, numero 54 Atp e ottava testa di serie.

Ultimi video

00:41
DICH ALCARAZ SU SINNER 8/10 DICH

Alcaraz: “Troppi infortuni: ci stanno facendo giocare troppi tornei e troppe partite. Auguro a Sinner di tornare al meglio"

01:29
NFL da pazzi a Wembley: Texans-Jaguars sul 20

NFL da pazzi a Wembley: Texans-Jaguars sul 20

01:42
Mai visto uno skateboard così veloce

Mai visto uno skateboard così veloce

00:36
rbrecord

A 151,83 km/h su uno skateboard in posizione eretta: l'impresa di Diego Poncelet

00:42
MCH RISSA NHL MCH

Nhl, via guantoni e caschetto: rissa in Colorado-Dallas."

01:15
Il ritorno di Clemente Russo tra 39 giorni!

Il clamoroso ritorno sul ring di Clemente Russo tra 39 giorni!

00:50
MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

00:59
MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

01:45
Conegliano dominante, Scandicci e Novara flop

Conegliano dominante, Scandicci e Novara flop

01:29
MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

00:39
DICH GIOVANNI FRANZONI MEDIA DAY DICH

Franzoni: "Le aspettative sono alte, spesso me le impongo da solo"

00:55
DICH FEDERICA BRIGNONE MEDIA DAY PER SITO 9/10 DICH

Brignone: "Miglioro in fretta ma per tornare c'è ancora bisogno di tempo"

01:06
DICH SOFIA GOGGIA MEDIA DAY PER SITO 9/10 DICH

Goggia: "Non c'è una tempistica certa per il ritorno, ma..."

00:31
MCH LEWA E BASEBALL MCH

Lewandowski bomber anche nel baseball: lancia con i White Sox

01:10
DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

00:41
DICH ALCARAZ SU SINNER 8/10 DICH

Alcaraz: “Troppi infortuni: ci stanno facendo giocare troppi tornei e troppe partite. Auguro a Sinner di tornare al meglio"

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

rbrecord

A 151,83 km/h su uno skateboard in posizione eretta: l'impresa di Diego Poncelet

Mai visto uno skateboard così veloce

Mai visto uno skateboard così veloce

MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

NFL da pazzi a Wembley: Texans-Jaguars sul 20

NFL da pazzi a Wembley: Texans-Jaguars sul 20

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:19
Tennis: Atp Almaty, Darderi e Bellucci nel main draw
18:36
Tennis: Wuhan; Paolini e Errani mancano la finale di doppio
16:55
Tennis, Atp Shanghai: Jodar alla prima finale in un 1000, battuto Medvedev in due set
Zverev
15:09
Zverev fuori in semifinale a Shanghai: in finale ci va Davidovich Fokina, slitta il sorpasso su Sinner
14:18
Mondiali ciclismo pista: Alzini quarta nell'inseguimento donne