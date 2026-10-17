Tennis: Atp Almaty, Darderi e Bellucci nel main draw

Luciano Darderi e Mattia Bellucci saranno in campo ad Almaty, in Kazakistan, per l'Almaty Open, torneo Atp 250 sul duro all'Almaty Arena. Il numero 3 d'Italia e 21 del mondo, seconda testa di serie, gode di un bye. Dunque partirà direttamente al secondo turno come Daniil Medvedev (6 Atp, numero 1 del tabellone), Alexander Bublik (22 Atp, testa di serie numero 3) e Andrey Rublev (23 Atp, numero 4 del seeding), suo potenziale avversario in semifinale. Darderi esordirà contro il serbo Miomir Kecmanovic (61 Atp) o l'australiano James Duckworth (64): in prospettiva un possibile quarto di finale contro Stefanos Tsitsipas (43 Atp), testa di serie numero 7. Bellucci (86 Atp), finalista questa settimana al Challenger di Jinan, inizia invece il suo percorso contro Tomas Martin Etcheverry, numero 54 Atp e ottava testa di serie.