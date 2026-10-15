Tennis, 24 anni di squalifica per Stefan Milicevic: incontri manipolati

15 Ott 2026 - 19:06
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Squalifica esemplare decisa dall Itia per Stefan Milicevic, responsabile di gravi violazioni delle norme anticorruzione del tennis. Il serbo è stato radiato per 24 anni e sarà costretto a versare a titolo di multa la somma di 70.000 dollari. Milicevic a partire dallo scorso 9 ottobre, data di entrata in vigore della sanzione, è da considerarsi completamente escluso da qualsiasi evento legato all'Itia stessa e gli è proibito, da qui fino al 2050, presenziare a eventi organizzati o autorizzati da World Tennis, Wta, Atp, dai tornei dello Slam o da qualsiasi federazione nazionale. Di seguito il testo del comunicato ufficiale dell'Itia: "Milicevic, 29 anni, che nell'agosto 2014 aveva raggiunto il suo best ranking in singolare al numero 1338 del mondo, è stato accusato di aver manipolato sei incontri, cinque dei quali disputati in prima persona, e di aver tentato di combinare altri sei match tra il 2022 e il 2024. Prosegue il comunicato: "Al giocatore è stato inoltre contestato di aver reclutato, o tentato di reclutare, diversi professionisti per inserirli in una rete corruttiva attiva nello stesso periodo, contribuendo così alla manipolazione di altri incontri".

"Il 24 settembre 2026, al termine dell'inchiesta, a Milicevic è stata notificata una contestazione per grave violazione del regolamento (Notice of Major Offense). Il giocatore non ha presentato alcuna risposta e, in conformità con le norme e le linee guida sanzionatorie dell'Itia, la sanzione prevista in questi casi — 24 anni di squalifica e una multa di 70.000 dollari — è entrata in vigore il 9 ottobre 2026. La squalifica di Milicevic terminerà l'8 ottobre 2050".

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