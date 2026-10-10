Surf: Begalli e Monteiro trionfano in Sardegna e si laureano campioni italiani

Marta Begalli e Michael Jorge Monteiro sono i nuovi campioni italiani di surf shortboard, incoronati tra le onde della Sardegna al Marinedda Bay Open del campionato Italiano assoluto Nuii Trenitalia di shortboard 2026 della Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard. Diciassette uomini e sei le donne in gara, per un totale di 23 atleti arrivati da tutta Italia per contendersi il titolo nella baia della Marinedda, e nella quale sia Begalli sia Monteiro hanno vinto grazie a un buzzer beater, ribaltando il risultato con un'onda presa negli ultimi secondi. Begalli, 20 anni compiuti lo scorso luglio e originaria di Roma, ha preceduto Victoria Bakhaus, mentre Monteiro, appena 14 anni ma con alle spalle le medaglie del campionato italiano juniores, ha superato il campione italiano 2023 Edoardo Papa. "Il surf sta vivendo un momento incredibile e speriamo sia duraturo nel tempo: non solo Leonardo Fioravanti, che andrà a giocarsi il titolo mondiale, ma ci sono altri ragazzi e ragazze che prima o poi ci daranno delle belle soddisfazioni", le parole di Claudio Ponzani, presidente della Federazione surfing sci nautico e wakeboard.