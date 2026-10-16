Superbike, Bulega primo anche nelle proive libere del round finale di Jerez

A Jerez de la Frontera sono andate oggi in scena le prime due prove libere dello Spanish Round, dodicesima ed ultima tappa della stagione Superbike 2026. Nicolò Bulega ha chiuso al primo posto le FP1 senza però riuscire, come nessuno dei primi 8 piloti della classifica combinata, a migliorarsi nel pomeriggio anche a causa delle condizioni ancora non ottimali del circuito. “Sono abbastanza soddisfatto per ciò che abbiamo fatto oggi anche se la pista era oggi un po' sporca. Poi ho dovuto fare i conti anche con un'ape che, nelle FP2, mi ha punto sul collo, mettendomi a dura prova. Ma sono cose che succedono. L'unica cosa che conta è aver avuto un buon feeling”, ha commentato il neo campione del mondo.