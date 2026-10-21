Sport invernali, il Livigno Team presenta i suoi atleti: da Bormolini e Moioli a Miro e Flora Tabanelli

Il rapporto tra sport e comunità trova pieno compimento in Jole Galli, nata e cresciuta a Livigno, due volte a medaglia mondiale e dieci volte sul podio in Coppa del Mondo nello skicross. La sua carriera internazionale si intreccia con un legame mai interrotto con il paese, di cui incarna lo spirito e la naturale capacità di fare dello sport un’occasione di incontro, appartenenza e dialogo. Anche per lei, le Olimpiadi disputate in casa hanno rappresentato un passaggio speciale, in un percorso che continua a proiettarla verso l’élite internazionale. Accanto a lei, il Livigno Team guarda al futuro con Simon Talacci, giovane talento locale dello sci alpino, atteso al salto verso la Coppa del Mondo e tra le speranze azzurre nelle discipline tecniche.



La squadra è ricca di talento e varietà: ne fanno parte anche Andrea Pusateri, paraciclista e triatleta che con le sue imprese ha ispirato migliaia di atleti e aspiranti atleti, e Gregory Barnaby, triatleta che ha appena chiuso al 4° posto il Mondiale Ironman di Kona. Una prova maiuscola, preparata proprio sulle strade e nelle strutture livignasche in estate: la fotografia perfetta dell’eclettismo di un gruppo di atleti profondamente trasversale a stagioni e discipline.



“Il Livigno Team racconta bene la ricchezza della nostra cultura sportiva” ha aggiunto Luca Moretti, Presidente di Livigno Next "discipline diverse, generazioni che si incontrano e atleti che condividono un legame profondo con il territorio. Negli anni abbiamo costruito le condizioni perché Livigno fosse un luogo di riferimento per la preparazione ai massimi livelli, grazie al Centro di Preparazione Olimpica AQ1816, alle infrastrutture e alla capacità di accogliere atleti e squadre internazionali. Le Olimpiadi del 2026 hanno dato a questa vocazione una visibilità straordinaria. Ora vogliamo valorizzarne l’eredità, continuando a investire nello sport e nei grandi eventi internazionali che possono contribuire al futuro della nostra località".



Con il Livigno Team, questa identità prende forma attraverso volti e traiettorie concrete: campioni che hanno già scritto pagine importanti, giovani pronti a raccoglierne il testimone e atleti capaci di allargare i confini del racconto sportivo. Accanto a Michela Moioli, Maurizio Bormolini, Miro e Flora Tabanelli, Giulia Murada, Jole Galli, Simon Talacci, Andrea Pusateri e Gregory Barnaby, il gruppo comprende anche Gioele Bertolini, Giorgia Priarone, Niccolò Bianchi, Nicola Galli, Teo Galli, Edoardo Mottini, Veronica Silvestri, Marta Silvestri e Giacomo Bormolini. A tutti loro Livigno rivolge l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni, nella consapevolezza che ogni nuovo traguardo contribuisce a costruire il futuro sportivo della località.