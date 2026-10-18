Sollevamento pesi: Europei Junior e U23, argento e record italiano per Sara Dal Bò

18 Ott 2026 - 16:21
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Il Team Italia Fipe chiude i Campionati Europei Junior e Under 23 di Durazzo con la medaglia d'argento di Sara Dal Bò nella categoria +86 kg Junior. L'azzurra conquista il secondo posto con 231 kg di totale, firmando il nuovo record italiano Junior. Per Sara anche il bronzo nello strappo con 103 kg e il record italiano Junior eguagliato nello slancio con 128 kg, al termine di una gara impeccabile chiusa con sei prove valide su sei. Dal Bò ha iniziato la sua gara con un'ottima prima alzata di strappo a 96 kg, migliorandosi subito in seconda prova con 100 kg. In terza alzata l'azzurra si è poi superata, sollevando 103 kg e conquistando la medaglia di bronzo di specialità. Percorso netto anche nello slancio, dove Sara ha aperto con 120 kg, prima di completare con successo la seconda prova a 125 kg. In terza alzata Dal Bò ha fatto ancora meglio, portando a termine i 128 kg che le hanno permesso di eguagliare il suo record italiano Junior di specialità e di stabilire, con 231 kg di totale, il nuovo record italiano Junior nella categoria +86 kg.

Sul gradino più alto del podio è salita la turca Suren con 241 kg di totale, argento per Sara Dal Bò con 231 kg e bronzo per l'ucraina Kalashnyk. Si chiude così il percorso del Team Italia FIPE agli Europei Junior e Under 23, con sei medaglie complessive: l'argento nel totale e il bronzo nello strappo di Sara Dal Bò, i bronzi nel totale e nello strappo di Claudio Scarantino e il bronzo nel totale e l'argento nello strappo di Ettore Antonio Pilato. Il prossimo appuntamento internazionale del Team Italia Fipe sarà quello con i Campionati Mondiali di Ningbo, in Cina, in programma dal 27 ottobre all'8 novembre.

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